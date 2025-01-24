Похоже, новый патч стал для Dragon Age: The Veilguard последним — BioWare попрощалась с игро...

Похоже, новый патч стал для Dragon Age: The Veilguard последним — BioWare попрощалась с игрокамиНе успела Electronic Arts отчитаться, насколько Dragon Age: The Veilguard её разочаровала, как фэнтезийный ролевой экшен от BioWare получил новый патч.
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