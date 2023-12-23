Месячник безопасности труда.

В период с 04.12.2023 по 04.01.2024 проводится месячник безопасного трудаС целью повышения ответственности должностных лиц и работников за обеспечение здоровья и безопасности условий труда с 4 декабря 2032 по 4 января 2024 в государственном учреждении образования ´Детский сад № 51 г.