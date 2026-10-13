Песков: Кремлю неизвестно о «мирном плане» США и Европы

Москве ничего не известно о якобы подготовленном США и Европой «мирном плане» по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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