New York Times: Приход к власти в Словакии пророссийски настроенных политиков – свидетельство ослабления поддержки Киева

В результате прошедших в минувшую субботу парламентских выборов в Словакии наибольшее количество голосов получила партия «Направление – социальная демократия» (Smer), лидером которой является экс-премьер страны Роберт Фицо.
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