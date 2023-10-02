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    А кому там уже переходить. Они уже давно армию свою как таковую угробили.Американское изда...
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New York Times: Приход к власти в Словакии пророссийски настроенных политиков – свидетельство ослабления поддержки Киева

New York Times: Приход к власти в Словакии пророссийски настроенных политиков – свидетельство ослабления поддержки Киева

В результате прошедших в минувшую субботу парламентских выборов в Словакии наибольшее количество голосов получила партия «Направление – социальная демократия» (Smer), лидером которой является экс-премьер страны Роберт Фицо.

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