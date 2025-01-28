Сотрудники ФСБ задержали депутата за взятку в Челябинской области

В челябинском городе Троицк сотрудники ФСБ задержали депутата городского собрания, который, в том числе, является директором муниципального предприятия "Троицкий банно-прачечный комбинат", по подозрению в получении крупной взятки.
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