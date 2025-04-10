В Индии мужчина организовал своей супруге свадьбу с ее любовником

В Индии мужчина организовал своей жене свадьбу с ее любовником. Об этом сообщает The Times of India. По информации издания, 25-летний Рахул Сингх уступил свою законную жену, 23-летнюю девушку по имени Вайшнави, другому молодому человеку, Маноджу Кумару, с которым она встречалась до замужества.