Праздник 2 января: памяти Святого Игнатия и Новодворской иконы, традиции и приметы Елена Галицкая2 января в православном календаре отмечается праздник, посвященный святому Игнатию Богоносцу и чудотворной Новодворской иконе Божьей Матери.
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