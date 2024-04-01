Кержаков рассказал, почему ему было сложно выполнять задачи, поставленные перед ним в сербском «Спартаке»

Александр Кержаков рассказал о своем кратковременном пребывании во главе «Спартака» из Суботицы. Бывший форвард «Зенита», «Севильи», сборной России и ряда других клубов Александр Кержаков рассказал о периоде работы во главе «Спартака» из Суботицы, объяснив, почему ему было непросто выполнять задачи, поставленные перед ним.