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Раскрыта стоимость арестованного имущества фигурантов дела по парку «Патриот»

Раскрыта стоимость арестованного имущества фигурантов дела по парку «Патриот»

Стоимость арестованного имущества фигурантов уголовного дела о хищении средств, выделенных на развитие военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», составляет 60 миллионов рублей.

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