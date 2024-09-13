Раскрыта стоимость арестованного имущества фигурантов дела по парку «Патриот»

Стоимость арестованного имущества фигурантов уголовного дела о хищении средств, выделенных на развитие военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот», составляет 60 миллионов рублей.
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