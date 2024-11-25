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Xiaomi представил новые умные телевизоры серии Redmi Smart TV X

Xiaomi представил свою новейшую линейку телевизоров — серию Redmi Smart TV X 2025 года. Новые модели предлагают диагонали от 55 до 85 дюймов, все оснащены 4K экранами и обеспечивают частоту обновления до 240 Гц.

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