Xiaomi представил новые умные телевизоры серии Redmi Smart TV X

Политика как она есть

Xiaomi представил свою новейшую линейку телевизоров — серию Redmi Smart TV X 2025 года. Новые модели предлагают диагонали от 55 до 85 дюймов, все оснащены 4K экранами и обеспечивают частоту обновления до 240 Гц.