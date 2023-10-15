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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанатов «Будучности» задержали в Анкаре после матча с местным «Тюрк Телекомом». Их обвиняли в подготовке теракта, но оправдали и завтра отправят на родину

В среду, 11 октября, «Будучность» проиграла в Еврокубке «Тюрк Телекому» (77:79), а ее фанатам пришлось столкнуться с проблемами, связанными с турецкими правоохранительными органами.

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