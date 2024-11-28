Европейские фондовые рынки закрыли среду в минусе

Европейские фондовые рынки завершили торги среды снижением, поскольку инвесторы продолжают анализировать возможные последствия планов Дональда Трампа, избранного президентом США, по введению новых тарифов, а также обновленные данные по инфляции в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии