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Петербургский дневник

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Известный рэпер Канье Уэст отказался платить своему адвокату

Известный рэпер Канье Уэст отказался платить своему адвокату

Артист даже не взаимодействовал с ним по судебному процессу Адвокат Брайан Брумфилд, представляющий интересы американского рэпера Канье Уэста в судебном споре с продавцом автографов, отказался от продолжения работы с артистом.

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