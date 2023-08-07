Faktologia.com – Основано на фактах

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    У рабочего национальность есть? Не удивлюсь, что ещё и нелегал!Депутата думы ХМА...
  • Сергей Сергей
    ЛянтореВ ХМАО жители про...
  • Сергей Сергей
    Жил в Ляньое. Улиц не было. Одни кварталы А тут как в городах на материке😺В ХМАО жители про...

В одном из муниципалитетов ХМАО снова введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В одном из муниципалитетов ХМАО снова введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Белоярском районе второй раз с начала пожароопасного сезона введен режим ЧС из-за лесных пожаров. «В связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Белоярского района, устойчивого функционирования объектов экономики, расположенных в границах Белоярского района, подготовки и проведения оперативных мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Белоярского района с 6 августа 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера», – говорится в постановлении, которое подписал глава Сергей Маненков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх