Приметы и поверья на 27 января, в день святой Нины Даниил Архаров27 января, день святой Нины, известен не только как день памяти просветительницы Грузии, но и как период, когда следует особенно беречь мир и отношения с окружающими.
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