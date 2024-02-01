Цены на яйца взяли под контроль в 17 регионах России

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что на сегодня стоит яйцо 130 руб. самое дешевое при начале 2023 года 46 руб. хочется заметить при таких темпах роста и индексации пенсий на 7.5% если власть рассчитывает что возрастет потребление большое сомнение. Вообще складывается такое впечатление, что в России производители яйца взяли курс догнать и перегнать стоимость яиц Фаберже, Стоимость яиц в среднем приблизилась к стоимости курицы 170 руб. за 1 кг.. Так что скоро будет предложено властью и яйца с курами убрать из потребительской корзины так как большая часть население будет неспособна покупать из за низких доходов. Как уже недоступна рыба, говядина, свинина и т.д. Правильной дорогой идет власть по голодомору стариков, недоеданию детей и как же без ЗОЖ и здорового питания о котором так много пропагандируют...