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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Радулов: «Вставляю себе зубы, когда хочу – у меня есть пластинка. Дантисты сказали, что ее надо иногда носить»

Форвард «Локомотива» Александр Радулов рассказал, что по совету дантистов периодически надевает и снимает специальную пластинку.

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