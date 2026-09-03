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«Дом, который совсем не похож на звездный»: Агата Муцениеце показала интерьер нового семейного гнезда — что удивило даже поклонников

«Дом, который совсем не похож на звездный»: Агата Муцениеце показала интерьер нового семейного гнезда — что удивило даже поклонников

Еще недавно Агата Муцениеце ассоциировалась с московской квартирой, светской жизнью и бесконечными переменами, однако теперь у актрисы совершенно другая декорация для жизни — просторный загородный дом, где рядом с ней супруг Петр Дранга и дети.

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