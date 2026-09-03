«Дом, который совсем не похож на звездный»: Агата Муцениеце показала интерьер нового семейного гнезда — что удивило даже поклонников

Еще недавно Агата Муцениеце ассоциировалась с московской квартирой, светской жизнью и бесконечными переменами, однако теперь у актрисы совершенно другая декорация для жизни — просторный загородный дом, где рядом с ней супруг Петр Дранга и дети.