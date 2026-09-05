На юго-востоке КНР из-за оползня погиб человек

Как минимум один человек стал жертвой, ещё 11 считаются пропавшими без вести после обвала горных пород на юго-востоке Китая, в провинции Цзянси.
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