Володин рассказал о законопроекте по борьбе с "наливайками" в жилых домах

Проблему продажи спиртного в многоквартирных домах поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин.По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая подготовила законопроект о пресечении незаконной деятельности заведений по продаже алкоголя в жилых домах.
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