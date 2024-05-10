Троодон сапиенс? Размышления о “динозавроиде”

Концепция "динозавроида", гипотетической эволюционировавшей формы динозавра Троодона, интригует ученых и общественность с тех пор, как она была впервые предложена палеонтологом Дейлом Расселом в 1982 году.
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