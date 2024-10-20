Смертельная западня для Русского мира

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Михаил Бердников

Какой Петроград? Какая цена американского газа для Европы? Кто больше потерял: - Европа или Россия? Россия поднимется,как это бывало,и не раз ещё докажет своё преимущество! А вот где окажется Европа с США,с висящим над ней финансовым кризисом,распадом и т.д.??? Время покажет!