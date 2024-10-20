Какое небо голубое,Мы не сторонники разбоя:На дурака не нужен нож,Ему с три короба наврешь —И делай с ним, что хошь!Песня из фильма «Приключения Буратино».
Смертельная западня для Русского мира
Комментарии
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ВЙ
Валентин Йиоффе
...не нагнетайте , сволочи..! Вам бы только баламутить изнутри...мрази поганые....ждуны хреновы.
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5 час.
КК
Коля Колянов
Так почему ТЫ упустила, теперь давай наверстывай.
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5 час.
МБ
Михаил Бердников
Какой Петроград? Какая цена американского газа для Европы? Кто больше потерял: - Европа или Россия? Россия поднимется,как это бывало,и не раз ещё докажет своё преимущество! А вот где окажется Европа с США,с висящим над ней финансовым кризисом,распадом и т.д.??? Время покажет!
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3 час.
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