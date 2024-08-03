Закрытие XXII Олимпийских игр в Москве. 03 августа 1980 года в Москве завершились Летние Олимпийские игры.
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Закрытие XXII Олимпийских игр в Москве. 03 августа 1980 года в Москве завершились Летние Олимпийские игры.
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