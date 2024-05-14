Ученые рассказали, почему нужно есть яйца каждый день

Зачастую считается, что яйца — тяжелый для печени продукт, богатый холестерином. Однако так ли это на самом деле? Ученые Пекинского университета провели исследование, в котором приняло участие полмиллиона человек.
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