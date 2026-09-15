Тамбовчанка попала в реанимацию после сеанса массажа: возбуждено уголовное дело

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания оздоровительных услуг. Сообщается, что тамбовчанка после проведения оздоровительной процедуры была госпитализирована в медицинское учреждение, где в настоящее время находится в тяжёлом состоянии.