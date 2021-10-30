Журналисты и пользователи соцсетей оценили выступление Меган Маркл на шоу Sunrise

Герцогиня вновь презентовала свою книгу. Герцогиня Сассекская записала видеообращение к детям, но журналисты и интернет-пользователи решили, что Меган Маркл хочет внимания и решила лишний раз напомнить всем о своем статусе, пишет Marie Clarie.