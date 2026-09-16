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Курские новости

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В Коренево женщина получила осколочное ранение ноги

В Коренево женщина получила осколочное ранение ноги

Женщина получила ранение в Коренево, помощь оказали на месте, но от госпитализации она отказалась.В посёлке Коренево пострадала 52-летняя женщина.

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