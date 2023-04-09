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Лукашенко поручил провести проверку боевой готовности в Вооруженных силах Белоруссии

Лукашенко поручил провести проверку боевой готовности в Вооруженных силах Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил осуществить проверку боевой готовности в Вооруженных силах бывшей советской республики.

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