«Глушенков придаёт игре «Зенита» интересный рисунок». Мнение Юрия Белоуса

Бывший вице-президент московского «Локомотива», экс-гендиректор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус оценил кадровый потенциал «Зенита» для борьбы за чемпионство.
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