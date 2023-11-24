Никакого пара: в Петербурге придумали первую антивейп-систему

Специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали первую электронную антивейп-систему, чтобы отслеживать тех, кто курит в неположенных местах альтернативными методами.
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