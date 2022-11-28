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«Баффало» расторгнет контракт с Шейэном. Форвард провел за клуб 2 матча в этом сезоне

«Баффало» расторгнет контракт с форвардом Райли Шейэном. Хоккеист уже помещен на драфт отказов.  30-летний игрок подписал двустороннее соглашение с «Сэйбрс» в августе.

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