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Певица Лайма Вайкуле удивилась проверке Аллы Пугачевой на спонсирование ВСУ

Певица Лайма Вайкуле удивилась проверке Аллы Пугачевой на спонсирование ВСУ

Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле удивилась обращению главы ФБПК Виталия Бородина в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ.

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