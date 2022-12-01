«Спитфайры» над Киевом – это реальность?

«Для эффективного поражения беспилотных летательных аппаратов противника «украинцам будет достаточно и истребителей «Spitfire», жаль, что мы их больше не производим», — сказал Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании.
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