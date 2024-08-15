Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Комягин
    Наконец то начали вплотную с землячествами заниматься...еще бы с таджикскими, киргизскими и азербайджанскими разобрат...Суд назначил четы...
  • Виктор Комягин
    Молодцы!!! Слава чекистам!!!!ФСБ задержала оми...
  • Александр Котов
    Это что за урод???Губерниев: не пое...

Алаудинов: Суджа не находится под полным контролем ВСУ

Алаудинов: Суджа не находится под полным контролем ВСУ

Город Суджа в Курской области не находится под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-24".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх