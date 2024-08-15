Алаудинов: Суджа не находится под полным контролем ВСУ

Город Суджа в Курской области не находится под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-24".