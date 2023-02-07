Легенды сборной России провели урок футбола для уральских школьников

Известные в прошлом футболисты сборной России Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, а также экс-полузащитница женской национальной команды Елена Терехова провели в Екатеринбурге урок футбола для уральских школьников.