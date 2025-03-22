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Зеленский согласился на выборы, а русские не пойдут на Лондон – о чем говорили Стив Уиткофф и Такер Карлсон

Зеленский согласился на выборы, а русские не пойдут на Лондон – о чем говорили Стив Уиткофф и Такер Карлсон

У Владимира Зеленского якобы согласились провести на Украине выборы президента. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью правоконсервативному политкомментатору и подкастеру Такеру Карлсону.

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