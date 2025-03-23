Оливейра хочет драться с Махачевым в конце июня: «Бой, который хотят все. Ход за UFC»

«Я хочу подраться во время международной недели боев, Махачев тоже. Ход за UFC. Давайте убедимся, что это произойдет.
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