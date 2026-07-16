Индия впервые попытается вывести спутник на орбиту полностью частной ракетой Vikram-1 18 июля

Skyroot Aerospace сразу выведет на орбиту несколько технологических аппаратов и спутник для сбора телеметрииИндийская компания Skyroot Aerospace назначила на 18 июля первый орбитальный запуск ракеты-носителя Vikram-1.
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