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Индия впервые попытается вывести спутник на орбиту полностью частной ракетой Vikram-1 18 июля

Индия впервые попытается вывести спутник на орбиту полностью частной ракетой Vikram-1 18 июля

Skyroot Aerospace сразу выведет на орбиту несколько технологических аппаратов и спутник для сбора телеметрииИндийская компания Skyroot Aerospace назначила на 18 июля первый орбитальный запуск ракеты-носителя Vikram-1.

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