Доктор Мясников назвал бессмысленным прохождение диспансеризации

В современном мире забота о здоровье – один из ключевых приоритетов. В условиях стремительного развития технологий и изменения образа жизни актуальность диспансеризации, или скрининга, становится все более очевидной.
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