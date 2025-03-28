Штурм "Запада": захват опорного пункта и пленение троих украинских военных

Министерство обороны опубликовало видео успешной операции группы "Запад" в ДНР. Штурмовое подразделение захватило укреплённый опорный пункт, взяло в плен троих украинских военных и зачистило позиции противника, используя разведывательный дрон и мину ТМ-62.
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