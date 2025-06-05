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Time: США и КНР резко обвинили друг друга в провокациях

Time: США и КНР резко обвинили друг друга в провокациях

Китайская сторона резко отреагировала на заявления американского военного руководства, которое призвало своих союзников наращивать расходы на военные нужды для обеспечения грядущей схватки к КНР, пишет Time.

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