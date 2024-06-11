В Петербурге сохраняется рост инвестиционной активности

За первые три месяца года объем вложений в основной капитал составил 238,9 млрд рублей Согласно данным Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга, в первом квартале 2024 года в городе сохраняется рост инвестиционной активности.
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