Оператора сотовой связи в Карелии оштрафовали за пропуск звонка с подменного номера

Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения законодательства о связи. В июле 2024 года оператор сотовой связи пропустил в свою сеть вызов из иностранного государства с подменным телефонным номером, соответствующим российской системе нумерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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