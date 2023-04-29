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Хабаровчанин обменивался интимными фото с 10-летней девочкой

Житель Хабаровска был задержан сотрудниками Следственного комитета по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением половой неприкосновенности.

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