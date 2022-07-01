Журнал «Профиль»

13 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Обменять её на Бута или депортировать в Китай. Там любят амеров расстреливать. 😃Арестованная в Ро...
  • Валерий Ребров
    Вот что значит почти халява,херню всякую покупать,а потом не знать куда её деть если бракованная будетСайт IKEA не выде...
  • Meerflieger
    Интересно, а чего это Иванова-Швец умолчала, что 36669,6 руб в 2022 году - это именно за 2022 год, а не за 7,5 лет?.....Экономист Иванова...

NY Post: Макрон пытался "образумить" Байдена с нефтяными санкциями

NY Post: Макрон пытался "образумить" Байдена с нефтяными санкциями

Президент Франции Эмманюэль Макрон попытался «мягко образумить» американского коллегу Джо Байдена во время его европейской поездки – глава Белого дома повторяет ошибки своих предшественников в экономической политике, пишет The New York Post.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх