NY Post: Макрон пытался "образумить" Байдена с нефтяными санкциями

Президент Франции Эмманюэль Макрон попытался «мягко образумить» американского коллегу Джо Байдена во время его европейской поездки – глава Белого дома повторяет ошибки своих предшественников в экономической политике, пишет The New York Post.
Президент Франции Эмманюэль Макрон попытался «мягко образумить» американского коллегу Джо Байдена во время его европейской поездки – глава Белого дома повторяет ошибки своих предшественников в экономической политике, пишет The New York Post.
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