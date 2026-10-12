Эксперт рассказал, сколько может стоить гибридный Lada Azimut

Гибридная версия Lada Azimut еще не добралась до салонов, а споры о ее цене идут вовсю. Прогноз озвучил начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко, он же объяснил, кому такая машина может пригодиться: «По предварительным оценкам, в текущих ценах базовая версия стоила бы 3,5 млн рублей.