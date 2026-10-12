Эксперт рассказал, сколько может стоить гибридный Lada Azimut

Гибридная версия Lada Azimut еще не добралась до салонов, а споры о ее цене идут вовсю. Прогноз озвучил начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко, он же объяснил, кому такая машина может пригодиться: «По предварительным оценкам, в текущих ценах базовая версия стоила бы 3,5 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Заблокировали маш...
- УАЗ Патриот получ...
- УАЗ Патриот получ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым