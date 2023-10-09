Рынок открылся ростом вслед за резко подорожавшей нефтью

Российский рынок открыл торги в понедельник, 9 октября, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии вырос на 0,99% до 3176,05 пункта, индекс РТС поднялся на 0,63% до 993,34 пункта.