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Газета.ру

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Politico: Зеленский не умеет увольнять министров "с концами"

Politico: Зеленский не умеет увольнять министров "с концами"

В своей еженедельной юмористической колонке газета Politico прокомментировала недавний скандал, связанный с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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