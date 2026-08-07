Politico: Зеленский не умеет увольнять министров "с концами"

В своей еженедельной юмористической колонке газета Politico прокомментировала недавний скандал, связанный с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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