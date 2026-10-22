❗️ В Алупке удалось отвести мощный поток воды от западных ворот Воронцовского дворца. Рядом соорудили временную дамбу Сейчас вдоль Дворцового шоссе выкладывают мешки с песком, чтобы вернуть воду в русло.
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