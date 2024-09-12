К отопительному сезону в Кургане готовы 75% домов

К отопительному сезону в Кургане готовы более 75% многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель главы города, директор городского департамента ЖКХ Александр Медведев во время заседания городского оперативного штаба, посвященного подготовке объектов к отопительному сезону.
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