К отопительному сезону в Кургане готовы 75% домов

К отопительному сезону в Кургане готовы более 75% многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель главы города, директор городского департамента ЖКХ Александр Медведев во время заседания городского оперативного штаба, посвященного подготовке объектов к отопительному сезону.